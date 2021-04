Vrah, který byl pro kameramany víc než Jágr v Kanadě. Tak novinář Klíma po letech popisuje Jiřího Kajínka

Když ho soud za dvojnásobnou vraždu poslal na doživotí za mříže, jeho jméno většinou nevzbuzovalo žádnou velkou emoci. To se změnilo dva roky nato, když Jiří Kajínek v říjnu v roce 2000 utekl z věznice Mírov. Čtyřicet dní po něm policie pátrala a pátrat začali i novináři. Především Josef Klíma a tehdy ještě jeho „žák“ Janek Kroupa.

„Začali jsme se zajímat o jeho život a zjistili jsme, že neodpovídá chladnokrevnému, nemilosrdnému vrahovi. Že na rozdíl od ostatních zločinců vyrostl v harmonické rodině, dobře se učil. Až do chvíle, kdy začal v hospodě hrát mariáš,“ popisuje začátek příběhu Josef Klíma.

Zajímavější byl pro reportéry zločin, za který byl odsouzen. A všechny otazníky, které vyvolával. „Zahloubali jsme se do toho a zjistili jsme, že je tam spousta mezer. Že ten případ byl zřejmě od začátku manipulovaný, protože tam lítali navzájem znepřátelení policisté na obou stranách. A že možná ani není vrah. A to je jeho životní stigma. Možná je vrah, možná není a nikdo to vlastně neví,“ pokračuje Klíma.

Znovu případ otevřít soudy odmítly

Novináři mluvili se svědky i s policisty. Rekonstruovali případ a snažili se zjistit, jestli to byl Kajínek, kdo v serpentinách pod věznicí Bory v roce 1993 střílel. Po zásahu na jednom z pražských sídlišť, kdy policejní komando našlo Kajínka ukrytého v bytě manželky svého spoluvězně, orlického vraha Ludvíka Černého, se Klíma jako první novinář dostal až k samotnému vězni. Rozhovor ve vězeňské kapli muselo schválit ministerstvo spravedlnosti.

„To už byl pseudocelebrita. Pamatuji, že jsme se ráno scházeli na Nově a jeden kameraman měl letět do Ameriky natáčet Jágra a druhý měl jet natáčet Kajínka do Valdic. A ten první říkal druhém: Ty máš takovou kliku, že budeš natáčet Kajínka. On by si to s ním okamžitě vyměnil,“ podivuje se ještě dnes Klíma.