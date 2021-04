Vláda by měla skončit, řešením může být úřednický kabinet, myslí si poslanec Foldyna

„Stávající vláda se chová v poslední době velmi chaoticky a já si myslím, že to není dobré. Diskutuje uvnitř v parlamentu mezi svými poslanci, jestli to či ono, co říká, není pravda. Mění postoje k řešení pandemické krize. Vypadá to, že vláda zaujala takzvaný Brownův pohyb, vláda by měla skončit, nebo by měl skončit ten pohyb,“ popsal situaci Foldyna.

Za to, jak kabinet funguje, samozřejmě může v každé vládě premiér, myslí si poslanec SPD. „Pan premiér by měl hledat nějaká východiska a jedním z nich je, že to ta vláda položí,“ podotkl.

Foldyna si však na druhé straně neumí představit, že by po konci kabinetu ANO a ČSSD zemi řídili Piráti nebo ODS. „Vybral bych si radši Babiše. Měl by se zamyslet, méně se dívat do zpětného zrcátka, které mu nastavují píáristé, a více se snažit jet po vlastní ose a neměnit neustále svá rozhodnutí,“ řekl.

Současného koaličního partnera ČSSD bere spíš jako „přívěšek“ hnutí ANO, který nedělá svou práci tak dobře, jak by si podle poslance premiér přál. Přitom sám Foldyna ještě coby poslanec ČSSD byl ochoten Babišovu vládu v době krize před dvěma lety podpořit.

Úřednická vláda

Výzva opozice, aby vláda požádala sněmovnu o důvěru, je podle Foldyny nepravděpodobná. Rozpustit dolní komoru a vypsat předčasné volby nebo vytvořit úřednickou vládu považuje poslanec za zajímavé varianty, ale nebezpečné.

SPD vyslovení nedůvěry vládě nicméně podle Foldyny v dolní komoře podpoří. „Vytváříme tím tlak na to, aby vláda zlepšila svou činnost a pro to, abychom mohli prosadit některá ze svých opatření,“ dodal Foldyna s tím, že v případě úřednické vlády by mohly být některé návrhy SPD přijaty.