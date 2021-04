Ve středu přibylo 3697 případů nakažených, nejméně ve všední den od konce listopadu

Přednostně nyní dostávají vakcínu senioři, někteří chroničtí pacienti, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb a lidé z integrovaného záchranného systému. Od středy se mohou hlásit i lidé starší 65 let. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) minulý týden odhadoval, že do konce června by mohlo být očkováno 58 procent dospělé populace v Česku.

Vysoké školy by měly dostávat na test studenta 150 korun

S povinným testováním se počítá i u studentů vysokých škol. Na testy by měl stát univerzitám po obnovení praktické výuky podle ministerstva školství přispívat 150 korun na jednoho testovaného studenta za týden. Vyplývá to z návrhu ministerstva, podle kterého se od 19. dubna měla obnovit praktická výuka posledních ročníků vysokých škol.

Vláda ale tento záměr v pondělí odložila. Epidemiologové doporučili posunout první fázi nejdříve na 26. dubna. Resort přitom upozornil, že prodlužování zákazu praktické výuky může vést k předčasným odchodům posluchačů ze studia i ke snížení šancí na přijetí u budoucích uchazečů.

Náklady na testování do konce června ministerstvo vyčíslilo na 168 milionů korun. Příspěvek ve výši 150 korun na otestování studenta by byl podle úřadu nižší než suma, kterou dává stát na PCR i antigenní testy ve zdravotnických zařízeních. Kompenzace na testování zaměstnanců veřejných vysokých škol je podle ministerstva stejná jako v případě firem, kterým zdravotní pojišťovny přispívají na otestování pracovníka 60 korun. Peníze za studenty by školy podle návrhu měly dostávat až po vyhodnocení počtu testovaných. Povinnost testování by se netýkala individuální výuky.