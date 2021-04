České dráhy si otevřely úvěry u tří bank, čerpat mohou víc jak osm miliard

Dopravce se na úvěrech dohodl s Raiffeisenbank, UniCredit Bank a VÚB. Podle drah jsou za dosud nejvýhodnější úrokové sazby.

„O více než čtyři miliardy nižší tržby v roce 2020 a další propad příjmů z přepravy cestujících v důsledku současných protiepidemických opatření způsobily, že České dráhy mají méně peněz na investice do svého rozvoje. A přesto, že realizujeme úspory, kde se dá, na nákup techniky ani na rozvoj zázemí pro její údržbu rezignovat nemůžeme. Ve smlouvách s kraji a státem jsme slíbili nové vlaky a tento závazek splníme. Je to investice do budoucnosti,“ uvedl šéf Českých drah Ivan Bednárik.

Podle něj je společnost podle všech ekonomických ukazatelů i přes ztráty nadále silná a spolehlivá firma se zdravým zadlužením.

Kromě úvěru také efektivnější řízení

Samotné čerpání úvěru bude podle podniku záviset na dalším vývoji pandemie a s tím související výši příjmů z provozu. Roli budou hrát také kompenzace od státu. Dráhy se vedle toho dál plánují zaměřit i na své další výdaje, proto kromě už zavedených úspor chystají například zeštíhlení administrativy, snížení počtu úrovní řízení a zefektivnění procesů, podotkl Bednárik.

České dráhy kvůli koronavirové pandemii v loňském roce přepravily 117,7 milionu cestujících, meziročně o 64 milionů méně. Krize oslabila dálkovou i regionální dopravu.

Na začátku tohoto týdne ČD uzavřely kontrakt na dodávku dvaceti nových dálkových vlaků za 12,5 miliardy korun od konsorcia Siemens Mobility a Škoda Transportation. V únoru pak dráhy objednaly také 33 vlaků pro regionální dopravu za téměř tři miliardy korun.