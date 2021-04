Poslanci řešili peníze pro pedagogy na ZUŠ a VOŠ, jednání o volbě do Rady ČT přerušili

Projednávání několika desítek návrhů změn programu nynější schůze Poslanecké sněmovny zabralo zhruba první dvě hodiny jednání. Poslanci se pak zabývali třeba penězi pro učitele na základních uměleckých a vyšších odborných školách. Následně sněmovna řešila volbu kandidátů do Rady České televize. Poslanci si ale neodhlasovali prodloužení jednání do nočních hodin a to po osmé skončilo. Schůze bude pokračovat ve středu.