Za výbuch v Hamru na Jezeře může jeho oběť, zjistila policie

Už loni na podzim uložil v souvislosti s výbuchem Státní úřad inspekce práce firmě Purum pokutu přes 1,3 milionu korun za to, že několikanásobně porušila povinnosti při zajištění bezpečnosti práce.

Výbuch kvůli smíchání odpadů

Podle vyšetřovatelů zavinil explozi zaměstnanec, který pracoval na úseku obsluhy úpravny. „V inkriminovanou dobu nedodržel své pracovní povinnosti při vypouštění chemikálií do neutralizační jímky a neprovedl řádnou prvotní přejímku dokumentace odpadu včetně jeho vizuální kontroly a kontroly neutralizační jímky před stáčením navezeného odpadu, kontrolu jeho kyselosti a teploty. Tím došlo k vypuštění dvou neslučitelných odpadů do jímky s následkem silné exotermické reakce a úniku nebezpečných par do ovzduší,“ popsala příčiny exploze Sochorová.

Nebezpečných zplodin se tehdy nadýchali nejen zaměstnanci firmy, ale i příslušníci integrovaného záchranného systému, kteří na místě po havárii zasahovali. „V důsledku vdechnutí toxických látek skončili v nemocniční péči ve vážném stavu dva zaměstnanci firmy ve věku 55 a 63 let. Starší z nich pak bohužel zemřel,“ doplnila mluvčí.

Zdravotní potíže v podobě dráždivého kašle nebo podrážděných sliznic v nose, krku a v dutině ústní měli i zasahující záchranáři a většina z nich se musela podrobit preventivnímu vyšetření v nemocnici.

Mimo provoz zůstává od výbuchu pět vozů, které tehdy zdravotnická záchranná služba použila k převozu zraněných. I když je záchranáři nechali dekontaminovat, podle ředitele Luďka Kramáře už je není možné do služby vrátit. „V Česku není nikdo, kdo by osvědčil, že jsou bezpečné pro další provoz,“ řekl ředitel.