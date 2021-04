Zelení ukončili jednání o spolupráci s ČSSD, vedl je k tomu sjezd sociálních demokratů

„Sjezd sociální demokracie a další kroky po něm nám nedávají naději, že by bylo možné naplnit základní požadavek spolupráce, který stanovil náš sjezd (v lednu). Tedy aby takový projekt přispěl k zásadní změně politické kultury v Česku a k ukončení oligarchického srůstání politické a ekonomické moci a autoritářského stylu vládnutí zemi, a to včetně odmítnutí spolupráce s Andrejem Babišem a hnutím ANO,“ uvedla spolupředsedkyně Zelených Magdalena Davis.

Hamáček před svým znovuzvolením do předsednického křesla ČSSD v kandidátské řeči na sjezdu řekl, že strana musí prosazovat smysluplnou a šetrnou zelenou politiku. Odmítl ale zelený aktivismus vedoucí k „nesmyslným zákazům“. Spolupráci se Zelenými jednotlivým regionům nechtěl vnucovat.

Mrzí ho, že si strany takové věci vzkazují přes média. „Žádné osobní jednání neproběhlo,“ uvedl. Pokud se Zelení rozhodli jinak, ČSSD musí udělat to, co Hamáček navrhoval v kandidátské řeči na sjezdu, podotkl. „Neuzavírám se vstupu nezávislých osobností a osob spojených s ekologií na kandidátky sociální demokracie. Do voleb půjdeme jako sebevědomá sociální demokracie pod naší značkou,“ uvedl.

Odlivu voličů čelí obě strany

Strana zelených má ve volebních modelech podporu zhruba mezi jedním a dvěma procenty. Ve sněmovních volbách v říjnu 2017 získala 1,46 procenta hlasů, nedosáhla tak ani na státní příspěvek. Spolupředsedy Davis a Berga si do čela strany zvolila loni v lednu.

ČSSD je součástí koaliční vlády Andreje Babiše (ANO), v posledních několika letech prochází výraznou krizí. Úbytek voličů citelně poznala již ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017, ve kterých skončila šestá a získala 15 mandátů. Od roku 2019 preference klesají i pod pět procent a výrazně jí ubývá i členů. ČSSD také utrpěla debakly ve volbách do Senátu, do krajských zastupitelstev i do Evropského parlamentu. Hamáček na posledním sjezdu delegátům slíbil, že stranu ve sněmovně udrží. Volby se konají letos v říjnu.