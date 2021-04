Sečetlo se už asi pět milionů lidí. Je to už možné i se starými občankami

„K pátečnímu ránu atakujeme hranici 2,5 milionu odeslaných formulářů, což znamená, že to je zhruba pět milionů sečtených lidí,“ vyčíslila Voldánová.

Od čtvrtka mohou své údaje elektronicky posílat i lidé nad 85 let se starými občanskými průkazy. Do sčítacího systému je možné se přihlásit také s těmito doklady bez strojově čitelných údajů. Podle Voldánové se to týká asi 15 tisíc lidí. „Do on-line formuláře se s tímto typem dokladu dostanou i blízcí osob se starými občanskými průkazy, kteří by například své rodiče chtěli sečíst, ale nebydlí s nimi ve společné domácnosti,“ připomněla Voldánová.

Gestor sčítání Robert Šanda z Českého statistického úřadu (ČSÚ) upozornil, že při přihlašování by lidé měli uvádět jen číslo průkazu, ne označení série. Pokud je na dokladu například číslo 457683, série BA-51, zapsat by se mělo jen prvních šest číslic. Když číslo začíná nulami – tedy třeba 000386, je nutné ho zapsat celé i s nimi.

V registru chyběly čísla nejstarších průkazů

Statistici podle materiálů z vládního webu začali po týdnu od spuštění řešit situaci, kdy se lidé se staršími občankami nemohli do on-line sčítacího systému přihlásit. Podle Šandy totiž registr obyvatel čísla nejstarších českých či československých občanských průkazů neobsahoval. ČSÚ proto žádal o změnu předpisů. Po legislativní změně se mohly údaje doplnit.

„Potíž byla v tom, že bylo potřeba dojednat spolupráci a dohodu s ministerstvem vnitra. To se nakonec v uplynulých dnech povedlo,“ uvedla Voldánová s tím, že rezort ve středu předal statistikům data a ČSÚ rozšířil možnosti elektronické identifikace i o nejstarší doklady.

Problém podle ní poukázal na to, že sčítání prověřuje i stav státních registrů. „Nebude vypovídat důležité informace jenom o nás jako o lidech o domácnostech, ale také o tom, v jakém stavu ty státní registry jsou. A určitě to dá i podnět k dalšímu zlepšení,“ řekla.

Problém, kdy se některým lidem nezobrazuje dotaz na vztah osob žijících a společně hospodařících v jedné domácnosti, mluvčí nezaznamenala. Vysvětlila ale, proč není pro občana České republiky žijícího v zahraničí možné vyplnit, že je ve společné domácnosti s cizincem. „Pokud žije ve společné domácnosti s cizincem, který nemá žádný právní vztah k České republice, tak ho do sčítacího formuláře neuvádí, protože to není předmětem statistického šetření,“ podotkla Voldánová.

Přístup přes datovou schránku a bankovní identitu se dočasně omezí

Mluvčí Sčítání 2021 informovala v pátek také o tom, že kvůli plánované odstávce informačního systému nebude o víkendu možné se do elektronického formuláře přihlásit přes osobní datové schránky. V sobotu 10. dubna od 14:00 do 15:00 hodin se odstaví systém základních registrů. Nebude tak možné přihlášení přes Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA), tedy přes bankovní identitu.

„Pro přihlášení do elektronického sčítacího formuláře zůstává v době plánovaného krátkodobého omezení NIA a datových schránek samozřejmě funkční nejvíce využívaná možnost. Tou je přihlášení prostřednictvím čísla platného osobního dokladu a datem narození,“ řekla Voldánová.