Faltýnek odmítl, že by ovlivňoval zakázky. Před poslanci vysvětloval obsah uniklých zápisků

„Já jsem ze staré školy a používám takový velký černý diář asi 20 let,“ vysvětloval Faltýnek. Dále uvedl, že šlo o diáře z let 2015 a 2016 a možná i z roku 2017. Do diářů si prý zapisuje všechny schůzky s poznámkami, co chtějí lidé řešit.

„Někdo měl prostě přístup k mým soukromým zápiskům, ty ofotil a pak je předal nebo zpeněžil,“ dodal s tím, že jen spekuluje – o tom, jak jeho poznámky unikly, sám neví.

Šéf poslaneckého klubu ANO také uvedl, že nepodá trestní oznámení kvůli zveřejněným informacím na základě údajů z jeho diářů. S kauzou přišel novinář Janek Kroupa a server Seznam Zprávy. Faltýnek nicméně míní, že záležitost by měla prověřit policie.

„Chtěl bych moc poprosit, jestli by opravdu orgány činné v trestním řízení ty věci mohly prošetřit. Nebudu podávat trestní oznámení, to opravdu nemá smysl, ale orgány činné v trestním řízení přeci mají možnosti, jak prošetřit trestné činy, které se potenciálně mohly stát jak z mé strany, tak samozřejmě ze strany pana Kroupy a společnosti Seznam,“ řekl Faltýnek na sněmovním plénu.