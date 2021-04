Ministerstvo zemědělství poslalo odpověď na Babišův možný střet zájmů. Komise má na jednání čtyři měsíce

Prověřování je součástí takzvaného zemědělského auditu. Další část má na starost ministerstvo pro místní rozvoj. Na začátku března odeslalo do Bruselu odpověď na dopis EK se závěrečnou auditní zprávou o možném premiérově střetu zájmů.

„Nyní má EK lhůtu čtyř měsíců, ve které má být svoláno jednání smírčího orgánu, který by se měl pokusit sblížit stanoviska EK a České republiky. Veškeré informace jsou stále důvěrné, a to až do doby, kdy EK vydá finální zprávu. Vydání finální zprávy je plně v kompetenci EK,“ uvedl Bílý.