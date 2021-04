Pokračuje likvidace nedělní nehody vlaků u Světce, dělníci od sebe oddělují lokomotivy

Po nedělním střetu dvou nákladních vlaků u obce Světec na Teplicku pokračují práce na odstraňování následků nehody. V pondělí ráno skončilo odčerpávání plynu z vykolejených cisteren. Nyní pracovníci vracejí na koleje vagon ČD Cargo, jenž je do jedné z lokomotiv zapasován. Poté přistoupí k rozdělení lokomotiv. Řekla to mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Škoda byla odhadnuta bezmála na 50 milionů korun. Kolize si vyžádala život strojvůdce, druhý byl převezen se středně vážným zraněním do nemocnice.