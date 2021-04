Politici se chtějí v kampani před volbami zaměřit hlavně na pandemii a život v Česku po jejím skončení

Sociální demokraté chtějí dál prosazovat například bankovní nebo digitální daň. Zatím ale stále není jasné, zda půjde ČSSD do voleb společně se Zelenými, to by se mohlo rozhodnout až po stranickém sjezdu.

„Bereme ekonomickou krizi po covidu jako příležitost, která umožní restrukturalizovat českou ekonomiku do moderní podoby jednadvacátého století, náklady této změny přitom musí nést rovným dílem všichni zúčastnění, rozhodně ne jen zaměstnanci, jak se to u nás stávalo při hospodářských krizích,“ řekl poslanec ČSSD Roman Onderka.

V dubnu odstartuje také první část předvolební kampaně koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Trojkoalice se zatím zaměří na billboardy, později by se však strany chtěly vrátit k tradiční kontaktní kampani ve městech a obcích.