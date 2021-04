Zápisy do prvních tříd se uskuteční opět kvůli pandemii na dálku

Kvůli koronaviru nemají budoucí prvňáci možnost prohlédnout si školu předem. To je případ třeba Andrey Češnerové, které sice bude šest až v srpnu, ale do první třídy v září nastoupí, aktovku už má připravenou. K zápisu ale nepůjde. I její rodiče mrzí, že žádost o přijetí do školy v Plaňanech na Kolínsku musí poslat jen elektronicky.

„Určitě mrzí, mám starší dceru, která si svůj zápis prožila a je to velký zážitek,“ říká její matka Eva Češnerová. „Bohužel jsme nemohli udělat to, co děláme každý rok, že sem zveme okolní školky, místní školky, předškoláky na půldenní návštěvu,“ reagoval ředitel ZŠ Plaňany Martin Šmahel.

Elektronicky proběhnou zápisy na většině škol. Žádost o přijetí dítěte k docházce mohou rodiče poslat nejenom elektronicky, ale třeba i poštou nebo ji osobně donést do školy. „My jsme akorát školám doporučovali, a to s ohledem na současnou epidemickou situaci, aby časový úsek, kdy se zápisy mohou konat, udělaly co nejdelší,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Počet odkladů školní docházky mírně roste

Otázka je, kolik dětí do prvních tříd nastoupí. Počty odkladů školní docházky stále mírně rostou, hlavně kvůli celkové nezralosti dětí. O rok déle zůstane ve školce například i Vanessa Fériová, nijak jí to ale nevadí, protože se jí ve školce líbí. Českou televizí oslovené poradny zatím zvýšený zájem rodičů o odklady ale nezaznamenaly.

„Rodiče čekají do poslední chvíle, jak to vlastně bude. Kdyby to vypadalo na distanční vzdělávání, tak asi budou chtít odklady,“ míní zástupce ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9 Petr Klíma.