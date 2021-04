Nově nakažených covidem v Česku ubývá, v počtu úmrtí je však březen nejtragičtější

Testy ve středu odhalily 7208 nakažených covidem, v mezitýdenním srovnání je to asi o 1600 případů míň, proti úterý počet nových případů klesl o 1422. Březen je však podle počtu mrtvých s covidem zatím nejtragičtější měsíc, zemřelo už 5779 lidí, tedy asi o osm set více než v dosud nejhorším listopadu. Vládní rada pro zdravotní rizika bude jednat o tom, kdy a za jakých podmínek by se mohly děti vrátit do škol. Pokud to epidemická situace dovolí, školy by se mohly začít otevírat nejdříve 12. dubna.