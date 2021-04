ŽIVĚ: Poslanci se dále přou o stavební zákon, opozice vytýká centralizaci a byrokracii

O podobu stavebního zákona se dlouhodobě vedou spory. Opoziční ODS, Piráti, TOP 09, KDU-ČSL a STAN kritizují pozměňovací návrh koaličních stran, dle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) zavede čistou stavební správu. Návrhem je zaručen jeden úřad, jedno razíko a jedno povolení do jednoho roku, tvrdí ministryně.

Poslanci zahrnuli návrh nového zákona pozměňovacími návrhy. K novému stavebnímu zákonu jich k čtvrtečnímu ránu bylo ve sněmovním systému na sedm desítek a k souvisejícímu změnovému zákonu, který mění ostatní normy, asi čtyři desítky.

Návrh hospodářského výboru počítá s tím, že by státní stavební správa byla organizovaná podobně jako třeba finanční správa. Ministryně řekla, že již nyní platí stát čtyři miliardy korun ročně za umístění úřadů a jejich archivů. Poukázala na to, že existuje 1300 samostatných stavebních úřadů s třinácti tisíci úředníky. Řekla, že o umístění pracovišť vedla řadu jednání se starosty a stavební úřady by podle ní měly pokud možno zůstat tam, kde jsou.

Loni v lednu přistoupila ke kompromisu se Svazem měst a obcí a ustoupila od čistě státní stavební správy. Zákon měl zachovat stavební úřady na úrovni obcí. V této podobě šel do sněmovny. Pozměňovací návrh hospodářského výboru však znovu počítá s převodem všech stavebních úřadů pod stát.