České zdravotnictví dostalo léky od Regeneronu. Arzenál proti covidu se zvětšuje

Léčivý přípravek se jménem casirivimab-imedivimab, známý také jako REGN-CoV2, vyrábí firmy Regeneron a Roche. Do fakultních nemocnic v Praze dorazil v úterý a ve třech dodávkách v březnu, dubnu a květnu má přijít 12 tisíc dávek, které se poměrně rozdělí do dalších nemocnic v zemi.

Přípravek představuje směs monoklonálních protilátek, která zabrání u nakaženého člověka tomu, aby virus nakazil další buňky – a případně způsobil těžký průběh nemoci a hospitalizaci. Proto je také zásadní podat látky včas.

Stejně jako bamlanivimab i REGN-CoV2 musí pacient dostat do tří dnů od pozitivního testu na covid a do sedmi dnů od prvních příznaků. K oběma protilátkovým lékům se mohou dostat jen pacienti splňující jasná kritéria (viz níže), ti by se ale s ohledem na těsné lhůty měli co nejdřív ozvat lékaři, který je na testy poslal – ať už jde o specialistu nebo praktika.

Právě na webu Sdružení praktických lékařů mají doktoři nově k ruce i přehled nemocnic, ve kterých příslušný koktejl podávají. Elektronickou žádankou pak lékař pacienta objedná, v případě potřeby mu může nárokovat pro převoz i infekční sanitku. Infuzi posléze pacient dostane ambulantně. Samotné podání trvá zhruba hodinu, stejný čas pak pacient ještě zůstává na místě, poté může jít domů.

Nemocnice v krajích zatím podaly protilátkové koktejly několika desítkám pacientům a například podle zkušenosti fakultní Thomayerovy v Praze pak nepotřebovali nemocniční péči.