Je odpovědností investora, koho si na dostavbu Dukovan vybere, řekla Drábová

„Nám do toho v podstatě v tuto chvíli nic není. My máme pro současnost odpracováno, vydali jsme 8. března povolení k umístění dukovanského bloku. Tam není třeba vědět, kdo bude konkrétní dodavatel,“ upozornila Drábová.

Jako jednoduché vysvětlení kroku ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) vidí Drábová to, že resort měl zájem na tom, aby český tým, který projekt připravuje, zůstal motivován s tím, že se něco chystá a bude se něco připravovat. „Tím pádem tam nezůstane prázdná prodleva,“ řekla. Je to podle ní jednoduché vysvětlení, ale neví, jestli je správné. „Byla bych ráda, kdyby na to vláda nebo ministerstvo nějakou odpověď dalo,“ dodala.

Drábová upozornila také na to, že takzvaná předběžná kvalifikace není nic neobvyklého. „Neobvyklé na tom pro mě je to, že tahleta část předkvalifikace už nebyla obsažena v žádosti o informace, kterými byly obesláni potenciální dodavatelé rámcově před čtyřmi roky,“ uvedla s tím, že by ji zajímalo, jaké informace, kromě těch obecně známých, chce ještě stát na základě bezpečnostního dotazníku vůbec získat.

„Nás na jaderné elektrárně pochopitelně nejvíc zajímá to, jestli ta elektrárna dostojí požadavkům na jadernou bezpečnost, a tím pádem pravděpodobnost, že se tam stane něco ošklivého, co by ohrozilo lidi a okolí, je minimální,“ uvedla šéfka úřadu. S bezpečností ale podle ní úzce souvisí také geopolitika.

Co je z hlediska bezpečnosti nejdůležitější?

Z hlediska bezpečnosti je podle Drábové podstatný takzvaný primární okruh (jinak jaderný ostrov) či reaktor, které jsou napojeny na systém kontroly řízení. „To je otázka velmi citlivá, protože valná většina těchto systémů je skoro stoprocentně digitální. Vidíme, jaké diskuse probíhají nad možností, že by nám tu elektrárnu třeba mohl někdo vypnout na dálku,“ uvedla Drábová s tím, že to schválně přehnala. „Slouží to jako příklad toho, o co se starat,“ doplnila.

Šéfka úřadu pro jadernou bezpečnost také uvedla, že je velmi důležité, aby se takto stěžejní a citlivé systémy vždy řídily přímo z České republiky, a nikoli ze zahraničí. Zároveň však podle Drábové není možné eliminovat nutnost závislosti na někom jiném. „Lze to velmi významně omezit, ale nikdy to nebude stoprocentní,“ uvedla.