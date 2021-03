Epidemie slábne, v sobotu přibyly čtyři tisíce nakažených. Německé hranice se o půlnoci pootevřely

Starý protiepidemický systém (PES), který v současnosti ministerstvo zdravotnictví aktualizuje, by na první pohled mohl působit znepokojivě – po sobotě stoupl rizikový index o tři body. Je to proto, že se zjednodušené reprodukční číslo zvýšilo nad 0,8, ve skutečnosti je to ale zvýšení velmi nepatrné – z 0,794 na 0,800. Počty nakažených dál klesají, ačkoli množství případů na sto tisíc obyvatel za dva týdny i přes trvalý pokles stále zůstává nad tisícem a relativní počet nakažených seniorů nad 65 let nad osmi sty na sto tisíc.

V absolutních počtech přibylo v sobotu 3955 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Oproti předchozí sobotě, kdy přibylo téměř pět a půl tisíce nakažených, jde téměř o čtvrtinové zlepšení. Podle dosavadních údajů se však také méně testovalo. Počty všech provedených testů statistici ministerstva zdravotnictví sice obvykle ještě dodatečně doplňují, pokles počtu vyhodnocovaných PCR testů ale pozvolna klesal celý týden.

V sobotu významně poklesl počet lidí v nemocnicích. To se sice opakuje každou sobotu, nyní se však počet hospitalizací dostal hluboko pod osmitisícovou hranici. Mírně pod ni na počet 7937 lidí nakažených covidem-19 v nemocnicích se Česko dostalo v pátek, po sobotě je hospitalizací 7337. Intenzivní péči ale stále vyžaduje 1800 lidí. Více než osm tisíc lidí leželo s covidem-19 v nemocnicích od začátku března, v polovině měsíce jich bylo více než devět tisíc.

Německo pootevírá hranice. Po příjezdu je nutná karanténa, tranzit volný

Německu ale takový pokles spojený s dlouhodobým příznivým trendem stačil k tomu, aby Česko vyňalo z kategorie zemí s šířením nových mutací koronaviru. Znamená to, že od nedělní půlnoci se pootevřely jeho hranice a skončily kontroly každého, kdo by se chtěl dostat z Čech do Bavorska nebo Saska. Jak ale zdůraznil německý velvyslanec Christoph Israng, pro Němce je Česko stále oblastí s velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. „Určité restrikce budou platit i nadále,“ podotkl.

Kdo se nyní do Německa vypraví, nehrozí mu již, že ho policie pošle z hranic zpět. Příjezd do země je možný, ale rozhodně ne na nákupy nebo jednorázové návštěvy. Kdo do Německa přijíždí, musí mít předem zařízený negativní test, ale i tak musí nastoupit do desetidenní karantény. Zásadní uvolnění přichází naopak pro ty, kdo chtějí Německem jen projet. „Řidiči nákladní kamionové dopravy se nebudou muset nechat testovat, také bude možné jet na německá letiště bez testu, opět se bude také umožňovat tranzit přes německé území,“ shrnul ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).