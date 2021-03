Ostrůvky divoké přírody protkané stovkami tůní nebo unikátní skalní města. Nejen to střeží už 30 let tři chráněné krajinné oblasti

Broumovsko může mít vlky už trvale

Broumovsko na severu Královéhradeckého kraje u hranic s Polskem je totiž jednou z oblastí Česka, kam se vlci vrátili trvale. Podle odhadů zoologa Správy CHKO Petra Kafky se jich v česko-polském pohraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami vyskytuje asi 25, ve třech smečkách na české straně hranice převážně na Broumovsku. „Pokud do toho zásadně nezasáhne člověk, například odlovem, tak Broumovsko bude mít vlky trvale,“ dodal.

Region patří k vlčím teritoriím, kde jsou hlasy odpůrců proti rozšíření těchto šelem slyšet nejhlasitěji, jde hlavně o některé farmáře. Také proto letos vznikla speciální komise Rady Královéhradeckého kraje, která má za úkol najít způsoby, jak zabránit škodám v souladu s právní ochranou vlků.

Podle zástupců Správy CHKO nemají lidé ve volné přírodě důvod se vlků bát. Odmítli názory, že by se vlci na Broumovsku chovali nestandardně nebo že by šlo o křížence se psy či by byli troufalejší. „Lidé mají představy, jak by se vlci měli chovat. Když se jejich představy neplní, tak je označují za křížence, mutanty nebo kdoví co ještě,“ řekl Kafka.

Krása Železných hor je skrytá pod povrchem

Železné hory, které jsou výběžkem Českomoravské vrchoviny pozvolna spadajícím do roviny Polabí na severu a na jihu prudce se klonícím do luhu řeky Doubravy, jsou podle vedoucího správy stejnojmenné CHKO o rozloze 284 kilometrů čtverečních Vlastimila Peřiny harmonickou mozaikou podmanivě zvlněné krajiny poskládánou z lesů, polí, luk, rybníků a drobných sídel. Ale to hlavní, jak uvedl, se skrývá pod svým povrchem, a to v podobě velmi rozmanitého geologického utváření.

Na relativně malé ploše jsou tady zastoupeny prakticky všechny geologické formace, od prahorních až po čtvrtohorní, bylo zde zjištěno více než sto druhů hornin, nejvíce žuly. Známá je ta červená, nazývaná žumberecko-křižanovická, která je 288 až 329 milionů let stará, nebo třeba šedá žula, nazývaná skutečská a nasavrcká. V dávných dobách se zde též rýžovalo zlato, čehož pozůstatkem jsou takzvané sejpy pocházející snad z období keltského osídlení.

„Během jediného víkendu zde může zvídavý návštěvník spatřit geologické jevy, jejichž zhlédnutí by jinde v České republice trvalo několik týdnů při ujetí stovek kilometrů,“ doplnil Peřina.