Evropská komise ukončila šetření ministra Tomana, Česko vracet peníze nebude

Premiér

Prověřování je součástí takzvaného zemědělského auditu. Další část ohledně premiéra řeší ministerstvo pro místní rozvoj. Na začátku března odeslalo do Bruselu odpověď na dopis Evropské komise se závěrečnou auditní zprávou o tomto možném premiérově střetu zájmů. Obsah odpovědi i veškerá komunikace zůstávají v důvěrném režimu.

Evropská komise zaslala v listopadu 2019 českým úřadům konečnou auditní zprávu týkající se dotací z unijních fondů vyplácených Agrofertu. V předběžné auditní zprávě EK v nezemědělské části konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Česká republika by kvůli takovému hodnocení mohla vracet do unijního rozpočtu kolem 450 milionů korun.

Babiš možnost střetu zájmů odmítá a tvrdí, že Česko žádné peníze Bruselu vracet nebude. Podle několika europoslanců zástupci EK sdělili členům výboru Evropského parlamentu, že závěry auditu EK týkající se Babiše potvrzují jeho střet zájmů.