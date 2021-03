Koronavirus tvrdě dopadl na restaurace a obchody s oblečením. Podnikatelé hodnotí rok s epidemií

Pražský Vinograf musel svoji jednu vinárnu už zavřít úplně, bez turistů se v Praze neuživila. Druhou se snaží spolu se zbytkem zaměstnanců udržet. Výdejní okénko restauraci ale přinese jen desetinu tržeb.

„Turisté se vůbec nevrátili v té plné míře a s podzimem už vlastně nedávalo žádný smysl pokračovat,“ říká výkonná ředitelka vinárny Kateřina Holnová. Na podzim si prý uvědomila, že současná situace se může řešit ještě rok nebo dva.

I proto třeba tato restaurace a vinárna začala prodávat své zboží přes internet. „V e-shopu prodáváme šokově zchlazená jídla, která jsou spárovaná i s vínem. Zákazník má možnost přenést si zážitek alespoň touto formou domů,“ dodává Holnová.

Internetoví prodejci díky pandemii prosperují

Právě internetoví prodejci jsou téměř jediní, kterým se po celou dobu epidemie koronaviru daří. A to výrazně ovlivnilo třeba i logistickou společnost Zásilkovna. Přepravila 40 milionů balíků, zdvojnásobila svůj obrat.

„Na nás je napojeno šest tisíc provozovatelů, obchůdků v regionech a tak dále. Samozřejmě, když se jich dotkly restrikce, automaticky se to dotklo i nás,“ sděluje zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková.

Podle ekonomky a rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové tak pandemie akcelerovala rozvoj tohoto sektoru. „Ze subjektů, které byly v plenkách a na okraji zájmu, se během půl roku staly firmy, které dokázaly vyrůst tak, že teď pokryjí poptávku celého Česka,“ říká.

Kromě restaurací a hotelů se vstup do roku 2021 výrazně nepovedl prodejcům oblečení a bot – i ti mají zavřeno a bez zkoušení u nich jejich zboží nakoupila jen čtvrtina zákazníků ve srovnání s loňským lednem.

Člověk se nesmí utápět v lítosti, říká majitel Pietro Filipi

Dech došel například oděvním značkám Pietro Filipi a Kara. Kdyby covidová krize skončila po loňském jaru, situaci by prý zvládli. „Ten zásah nebyl takový, abychom se dostali do insolvencí. Tím, že se to prodlužovalo a neviděli jsme světlo na konci tunelu, tak v prosinci jsme si to vyhodnotili tak, že i ta reorganizace bude velmi komplikovaná,“ sděluje majitel značek Michal Mička.

Tradiční značky mají za období s koronavirem tři čtvrtě miliardy korun dluhů, stovky lidí zůstaly bez práce. Na splátky nejsou peníze. „Zejména u Pietro Filipi ten problém byl, že jsme neměli ani na to, abychom uhradili nájmy, tudíž jsme nemohli čerpat Covid nájemné. Stejně tak v případě zaměstnanců, kde musíte zaplatit mzdy a až potom čerpáte Antivirus. Kdyby tohle bylo jinak, tak by pomoc mohla být hodnotnější, ale nemyslím si, že by to změnilo něco na situaci, v níž jsme,“ myslí si Mička.

„Snažím se to brát sportovně, přestože ty značky jsou něco, co mám rád. Když to umírá, tak to člověka mrzí. Na druhou stranu si člověk musí vysvětlit, proč to tak je, aby se neutápěl v lítosti, že se něco nepodařilo, nebo že něco zaniká,“ dodává.