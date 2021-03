Vojáci pomáhají v boji proti covidu, do kasáren je omezený vstup

Do vojenských objektů se teď nedostane nikdo, kdo v nich nepracuje. I tak se armáda snaží zabránit šíření covidové nákazy mezi vojáky. Zákaz vstupu cizím osobám platí i v kasárnách pražské posádky v Dejvicích. Dovnitř se tak dá dostat ve výjimečných případech pouze s povolením velitele.

Mezi vojáky se kromě testování začalo už i očkovat. Vakcínu zatím dostane pouze několik set z nich. „V tomto týdnu jsme zahájili druhou dávku očkování pro vojáky, kteří budou prioritně nasazováni na covidová oddělení na pomoc ve zdravotnických zařízeních,“ říká velitel pro operace české armády Martin Janatka.

Omezený je taky výcvik. Ve vojenských prostorech teď může společně cvičit maximálně 30 lidí. „Velká cvičení, velká vyvedení ani velké přesuny v současné době neprobíhají,“ popisuje vrchní praporčík velitelství pro operace české armády Libor Dufek.

On sám v armádě slouží 25 let. Má za sebou deset zahraničních misí, z toho šest v Afghánistánu. Organizuje teď finální přípravu vojáků do zahraničních operací ve Vyškově.

„Jednotka, která tam jede, tak je protestována, což znamená, že před vysláním na společný výcvik je v karanténě. I ti lidi, kteří zabezpečují výcvik, i prostory jsou odděleny od ostatních příslušníků, kteří by je mohli nakazit,“ vysvětluje Dufek.

Leteckou základnu v Čáslavi nařídil její velitel úplně uzavřít v polovině minulého týdne, a to z jediného důvodu - aby ochránil piloty stíhaček Gripen, kteří chrání český vzdušný prostor.