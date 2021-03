Zdravotníci z nemocnic mají jisté odměny, záchranáři dostali jen slib. Jsme první na ráně, poukazují

Vláda schválila počátkem týdne mimořádné odměny pro zdravotníky, kteří pracují v nemocnicích. Ocenila tak jejich lví podíl na boji s koronavirovou pandemií. Rozhořčila tak ale záchranáře, kteří žádné takové ocenění nedostali.

Poukazují na to, že i oni se denně s covidem-19 setkávají, třeba ti vysočinští vyjíždějí k pacientům nakaženým touto nemocí zhruba v polovině případů. „Jsme první, kdo přijde s pacientem s covidem do styku. Kolikrát ti pacienti ani nemají ochranné prostředky, my jim je musíme dát a sami jsme v té chvíli covidu vystaveni,“ podotkla záchranářka Jana Sošková. Zatím ale žádnou odměnu nemají jistou.