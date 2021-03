„Jediné, co už nezvládám, je fotbal.“ Středoškolští kantoři stárnou, o práci ředitelů zase není zájem

„Co se týče techniky, to zvládám. Jediné, co už nezvládám, je hrát se studenty fotbal,“ říká učitel Luboš Lauterbach. Na pražském Gymnáziu Arabská vede semináře z matematiky, tabuli teď ale musel vyměnit za obrazovku u počítače. Je mu 79 let. Na gymnáziu začal učit přes pětapadesáti lety. Lauterbach je v důchodu už dávno, opustit své studenty ale neplánuje. „Řekl bych, že udržují oni mě.“

Chválí ho i ředitelka, podle ní stále učí velmi dobře. A i když je nejstarší, jen o málo mladších kolegů tu má hned několik. „Sedmdesátileté učitele mám asi další tři, pak mám další kategorie třeba šedesát pět let,“ uvádí ředitelka Gymnázia Arabská Zdeňka Hamhalterová.

Jinde je to podobné. Oldřich Koza učí studenty na odborné škole vařit pivo už přes třicet let. „Ta technologie se vyvíjí, každé pivo, které tady uvaříme, je jiné, takže si myslím, že se to pořád dá,“ říká jednašedesátiletý Koza. O důchodu zatím nepřemýšlí. Vařit pivo chce učit dál. I když teď to musí dělat na dálku a ochutnat ho sám.

I v jeho škole je věkový průměr nad 50 let. Generační výměna probíhá pomalu. „Je to velice komplikované, neboť odborníků, kteří by chtěli učit, není zase takové množství,“ vysvětluje ředitel VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská Milan Chmelař.