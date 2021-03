Rehabilitace po proběhlém covidu se zanedbává, přitom může pomoci, zdůraznil lékař

Snížená výkonnost, únava, vyčerpání, dušnost – to jsou nejčastější pozůstatky prodělané nemoci covid-19. A to i u trénovaných osob, sportovců, kteří nemoc prodělali. O to více je podle lékaře a vedoucího kliniky rehabilitačního lékařství Barna Medical Miloše Barny důležité obecně využít i různé podpůrné metody pro léčbu, mezi které patří například terapie ozonem nebo mořským vzduchem. Tato oblast je však zanedbávaná, podotkl ve Studiu 6.