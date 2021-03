ŽIVĚ: Sněmovna jedná o omezení dětských dluhů i návrhu na pětitýdenní dovolenou

Vymáhání peněžitých dluhů dětí by bylo podle vládní novely občanského zákoníku možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Obdobně by se ohraničilo také vymáhání smluvních pokut. Cílem úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy.