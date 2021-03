Pokud budou lidé dodržovat opatření, je velká šance, že třítýdenní uzávěra splní účel, očekává Hamáček

video Hamáček v Interview ČT24: „Děláme všechno pro to, abychom co nejrychleji otočili stoupající křivku a poslali ji směrem dolů.“

Vláda nyní krajům umožnila pracovní povinnost pro zdravotníky, která bude znamenat převedení pracovníků ze soukromých nemocnic i ambulantních specialistů do péče o pacienty s covidem-19. Specialisté se proti tomu již ohradili, předseda jejich sdružení Zorjan Jojko upozornil, že je potřeba až několik týdnů, aby se adaptovali na práci. Míní, že pokud mají u covidových pacientů sloužit ambulantní lékaři, měli by to být spíše lidé z nemocničních ambulancí.

Od pondělí je dramaticky omezen pohyb, lidé mohou na vycházky jen po obci a na nákup po okrese. A nikdo zatím neví, zda to po třech týdnech skončí. Podle Jana Hamáčka ale modely dalšího vývoje epidemie, které má vláda k dispozici, naznačují, že by mohlo. „Věříme tomu a modely nás v tom utvrzují, že pokud budou naši obyvatelé dodržovat opatření tak, jak je dodržují teď – a za to jim chci poděkovat –, tak je obrovská šance, že tři týdny splní účel,“ prohlásil.

Podle Hamáčka však není potřeba, aby zdravotníci z ordinací zamířili rovnou na jednotky intenzivní péče. „Nikdo nechce hnát ambulantní specialisty na JIP, ale je potřeba pracovníkům na JIP ulehčit. Tam, kde se starají o lidi s lehčím průběhem, budou muset vypomoci ambulantní specialisté. Proč? Protože nikdo jiný není,“ poznamenal. Dodal, že pacienti specialistů budou muset počkat. „Už je to do jisté míry válečná chirurgie a budeme muset zajistit péči o ty, kterým hrozí nejvyšší riziko, kteří jsou v ohrožení života. U těch, u kterých péče lze odložit, se bude muset odkládat,“ dodal.

Že by měl Blatný skončit, Hamáček neví

Za zásadní momentálně nepovažuje Hamáček debatu o vakcínách. „I kdybychom sem přivezli hromadu Sputniku, tak to, že jsou přeplněné špitály, to nevyřeší. Musíme se soustředit na to, co je teď akutní, to znamená vyřešit situaci v nemocnicích,“ zdůraznil. S předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) a prezidentem Milošem Zemanem ale co do využití ruské vakcíny Sputnik V nesouzní. Připustil sice, že kdyby do Česka dorazila, mohlo by být možné její využití, ale nikoli v centrálním státním očkovacím systému a za předpokladu, že člověk očkovaný Sputnikem V „podepíše reverz, že veškeré následky bere na sebe“.

Do státního systému by Hamáček nechtěl pustit neregistrovanou vakcínu už proto, že se obává, že by ji lidé ve velkém odmítali. „Podívejte se, co se systémem udělaly fámy o AstraZenece. (…) Řada seniorů odmítá AstraZenecu, která je velmi kvalitní a schválená,“ poukázal.