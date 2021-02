Většina skiareálů podle asociace zimu vzdává, čeká je velmi těžké období

Většina lyžařských areálů podle Asociace horských středisek (AHS) letošní sezonu vzdává. Pokud by mohly ještě ve druhé polovině března spustit provoz, budou to jen osamocení provozovatelé ve velmi nízkém počtu. Ztráty lze pouze odhadovat, ale vzhledem k tomu, že zima byla na sníh i počasí příznivá, řadila by se letošní sezona k vydařenějším. Tržby v takovém případě dosahují obvykle zhruba tří až čtyř miliard korun.