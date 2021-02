Česko podle Vondráčka potřebuje nouzový stav, Vystrčil nerozumí změně názoru premiéra

Premiér Babiš ve středu uvedl, že bude žádat o prodloužení nouzového stavu, který má skončit v sobotu. Vondráček řekl, že pandemický zákon byl určitý politický kompromis. „Já jsem to podporoval. Na druhou stranu on není 'všespasný', nedokáže řešit veškeré situace. Pandemická pohotovost nemůže plošně řešit věci, jako je omezení shromažďovacího práva,“ upozornil s tím, že vyjádření Babiše bylo reakcí na aktuální situaci.

Tu změnu názoru nechápu, řekl Vystrčil

„Já musím říct, že jsem to nepochopil,“ řekl Vystrčil. Připustil, že vývoj situace je špatný, ale není to podle něj tak, že by se najednou stalo něco, co se nedalo očekávat.

„Bezpečně vím, že v úterý na jednání předsedů stran s panem premiérem a ministrem zdravotnictví slovo nouzový stav nepadlo. A ve středu ráno se o ničem jiném nemluví, tak mi to nejde do hlavy,“ uvedl šéf Senátu s tím, že by mohlo jít o chybu ve vyhodnocování situace.