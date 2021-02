Dezinfekce se napilo během pandemie třikrát víc lidí než o rok dřív. Nejčastěji šlo o malé děti

S příchodem pandemie se počty lidí, kteří se například napili dezinfekčních prostředků, ztrojnásobily. Podle ředitelky Toxikologického informačního střediska (TIS), Daniely Pelclové, k požití docházelo převážně omylem. Lidé ji totiž často uchovávali v neoznačených lahvích, často od nápojů.

Případů s požitím dezinfekce zaznamenalo TIS za minulý rok 901. Počty mírně rostly i v posledních letech. V roce 2015 šlo o 132 nehod. Každý rok přibylo mezi 25 až 40 případy intoxikace dezinfekcí. Za rok 2019 šlo o 280 případů a s příchodem pandemie koronaviru se počty ztrojnásobily.

Zhruba polovinu z nehod s dezinfekcí zaznamenalo středisko u dětí do pěti let. Podle Pelclové je důležité mít děti stále na očích. „Hlavně před nimi tyto přípravky schovávat, aby na ně nedosáhly v kočárku, v kabelce ani v kuchyni a neměly je na dohled. Děti ve věku od jednoho do dvou let jsou šikovné a zvědavé,“ vysvětlila Pelclová.

Seniorka vypila dvě deci dezinfekce, aby se nenakazila covidem

Dezinfekci tvoří z velké části hlavně alkohol a voda, díky tomu nedošlo většinou k závažným zdravotním následkům. Například loni v květnu museli záchranáři ze Středočeského kraje zasáhnout u seniorky, která kvůli obavám z nákazy koronavirem vypila okolo dvou deci dezinfekce. To u ní vyvolalo silné zvracení.

Záchranné služby v Česku řešily nehody s požitím dezinfekce minimálně. „Jednalo se o pár hovorů během první vlny covidu, kdy lidé omylem pozřeli doušek dezinfekce,“ vysvětlila Lucie Urbanová, mluvčí ZZS Olomouckého kraje. Dodala, že pak volající odkazují právě na Toxikologické informační středisko pro další konzultace.

Toxikologické informační středisko radí odborníkům i širší veřejnosti v případě celé řady otrav. Ročně řeší nižší desítky tisíc dotazů, často kvůli požití čistících prostředků nebo předávkování léky. Loni počet konzultací mírně poklesl, v roce 2020 jich bylo lehce přes 20 500, zatímco předloni jich proběhlo zhruba 21 000.

V případě akutní otravy by měl člověk volat na číslo 224 919 293 nebo 224 915 402, kde mu poradí, jak poskytnout první pomoc, i další postup. Před hovorem by měl mít člověk připravené informace o nehodě, zdravotní pojišťovnu, rodné číslo a celé jméno.