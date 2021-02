Část žáků se může vrátit do lavic nejdříve 3. března, uvedlo ministerstvo školství

Kvůli epidemii covidu-19 jsou nyní otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní mají povinnou výuku na dálku. Podle záměru vlády z minulého týdne by se měli do lavic jako první od začátku března vrátit žáci závěrečných ročníků středních škol, po týdnu středoškoláci na praktickou výuku a po dalším týdnu i deváťáci. Do poloviny března by se měl návrat týkat 450 tisíc žáků.

O tom, že před otevřením škol je třeba ještě zajistit distribuci testů a schválení pandemického zákona, hovořili v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Blatný řekl, že kabinet nadále počítá s termínem návratu části žáků od 1. března. Hamáček (ČSSD) pak doplnil, že počátek března lze jen obtížně stihnout, žádný termín ale nechtěl komentovat. Uvedl, že vláda se k tématu znovu vrátí na svém dalším jednání ve středu.

Plaga už minulý týden řekl, že školy musí mít čas na přípravu testování. Slíbil, že ministerstvo jim pošle návody a po zajištění testů vyrobí také instruktážní videa, jak při testování žáků postupovat. Účast na testování na covid-19 má být nezbytnou podmínkou pro docházku k prezenčnímu vzdělávání.

Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu částečný návrat žáků do škol od začátku března zpochybnil. Uvedl, že by si ho přál, bude podle něj ale možný jen za příznivé epidemické situace. Současnou situaci označil za katastrofickou. Pro rychlé snížení počtu nově nakažených v současné zhoršující se epidemické situaci doporučila řada odborníků zpřísnění opatření.

Pro návrat dětí do škol je podle vlády důležitý pandemický zákon. Ten ale chce Senát vrátit zpátky do sněmovny. „Ve chvíli, kdy by nebyl v platnosti, potom by riziko dalšího rychlého šíření v populaci bylo velké a nebylo by možné uvažovat o návratu dětí do škol,“ řekl v pondělí Blatný.