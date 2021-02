Není nic, po čem by se mi stýskalo. Comeback nevylučuji, říká Kalousek

„Nemohu říct, že by se mi stýskalo, práce mám dost. Není nic, co bych si říkal, to se mi stýská, teď bych tam chtěl být,“ prohlásil Kalousek o svém odchodu ze sněmovny. Podle něj dolní komora parlamentu není žádná elita, ale vzorek společnosti.

Kalousek uvedl, že ještě není rozhodnutý, co bude dělat dál. „Já ten comeback nevylučuji, ale taky vám ho nemůžu slíbit,“ podotkl. Jaké má plány do budoucna, nechtěl prozradit. Užívá si podle svých slov, že je soukromá osoba. „Teď si to po těch třiceti letech užiju, teď to můžu říct: Do toho vám, paní redaktorko, ale fakt nic není,“ prohlásil.

O svém dalším působení se rozhodne Kalousek brzy. „Bude to mít velmi blízko k financování vědy a výzkumu,“ dodal.

„Za všechno může Kalousek“

Známé heslo „Za všechno může Kalousek“ vzniklo už v roce 2010. Prvním, kdo ho řekl, byl David Rath. Kalousek si to ale nepamatuje. Řekl, že Babišova propaganda do jeho zpropagování investovala poměrně značné prostředky. „Není to pro mě velké překvapení, David Rath a Andrej Babiš mají velmi podobné osobní ustrojení,“ uvedl.

Kalousek zmínil, že lituje dvou věcí, které by udělal jinak. Jednak jde o přímou volbu prezidenta a také zřízení 14 krajů, pro které zvedl ve sněmovně ruku. „V obou případech jsem byl vnitřně přesvědčen, že to není dobře. Nicméně ten tlak mých voličů a spolustraníků byl takový, že jsem se podvolil a byl jsem loajální. A to si vyčítám,“ vysvětlil. Dodal, že to nesouvisí s tím, že prezidentem se stal Miloš Zeman.