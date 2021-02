V Česku v těžkém stavu leží třináct set lidí, Ústecký kraj chce žádat o pomoc ze Saska

Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření epidemie stouplo jen o tisíciny. Mírně nad hodnotou jedna se drží až na jednu výjimku od začátku února.

Nových případu je bezmála sedm tisíc, od úterý do pátku šlo o desetitisícové denní přírůstky, mimo pracovní dny se ale provádí méně testů. Jejich pozitivita v sobotu dosahovala 38 procent (před týdnem to bylo 30 procent).

Nemocniční péči vyžadovalo v sobotu 6021 nakažených, asi o 500 méně než předchozí den. V mezitýdenním srovnání je ale hospitalizovaných asi o 400 více. Statistiky ministerstva navíc nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky koronaviru, ačkoli v nemocnicích dále zůstávají. Nemocnice v Česku jsou kvůli epidemii v současnosti přetížené.

K nedělnímu ránu bylo podle dat ministerstva zdravotnictví volných 15 procent lůžek na ARO a jednotkách intenzivní péče (JIP), pro pacienty s covidem bylo volných zhruba 160 lůžek. Standardních lůžek s kyslíkem je pro nakažené k dispozici přes 800. Další volné kapacity jsou ještě na takzvaných reprofilizovaných lůžkách, která jsou jinak určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti.

Epicentrum nákazy je nyní v západních Čechách

Z regionů zůstává nejhorší situace na Tachovsku, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali 1461 nově nakažených na 100 000 obyvatel. Následuje zavřené Sokolovsko s 1261 případy. Přes 1000 nových případů na 100 000 obyvatel za poslední týden mají na západě a jihozápadě Česka ještě okresy Rokycany, Karlovy Vary, Plzeň-sever a Klatovy.

V Královéhradeckém kraji je nejvíce nově nakažených na Náchodsku, na 100 000 obyvatel tam za poslední týden připadá 1052 případů. Na uzavřeném Trutnovsku už počet klesl pod tisíc, aktuálně tam v přepočtu registrují 995 nově nakažených za týden.

Naopak v Ústeckém kraji šíření nákazy výrazně zrychlilo a v nemocnicích, které dosud přijímaly i některé pacienty ze sousedního Karlovarska, rychle ubývá míst. Krizový štáb proto nyní žádá krajského koordinátora, aby se obrátil na Národní dispečink lůžkové péče s požadavkem přeshraniční pomoci – jde o snahu využít nabídku Saska na převoz českých pacientů do nemocnic na druhé straně Krušných hor.

„Pomohlo by to a nechceme čekat na to, až situace dojde do krajních mezí. Domluvit to ale musí ministerstva, kraj pro saskou vládu není odpovídající partner,“ uvedl hejtman Jan Schiller (ANO). O německou pomoc usiluje i Karlovarsko.