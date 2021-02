Bartoš jednal na Hradě. I prezident by byl rád, kdyby všechny vakcíny schválila Unie, řekl

Bartoš se shodl se Zemanem na tom, že je do současné situace potřeba vnést prvek, jenž zvrátí trend nových přírůstků nakažených. Ve chvíli, kdy není dostatek vakcín na proočkování populace, vnímá jako důležitý institut karanténu a izolaci. S prezidentem republiky potom mluvili o finančních nákladech, které karanténa (a propad na příjmech daný nemocenskou) přinášela v uplynulém roce do českých peněženek.

Hovor se podle Bartoše stočil i k množství vakcín. Evropská unie schválila výrobky od tří farmaceutických firem, po vlastní ose se ale vydalo Maďarsko, které očkuje i ruským Sputnikem V.

„I pan prezident by byl radši, kdyby veškeré vakcíny, které přicházejí do České republiky, byly schváleny Evropskou lékovou agenturou,“ tlumočil Bartoš hradní postoje – a zároveň poznamenal, že by Zeman v tuto chvíli preferoval maďarskou cestu, protože „hovoří o délce schvalování vakcín přes evropskou agenturu“.

Sám pirátský předseda upřednostňuje jednotný evropský postup bez izolovaných aktivit národních úřadů, v českém případě SÚKLu. „Myslím, že podmínka pro použití kterékoliv vakcíny na území České republiky není otázkou geopolitickou, ale otázkou zdravotní,“ sdělil.

Hovor o schodku půl bilionu korun

Tématem jednání byl i státní rozpočet pro letošní rok. Vláda totiž v pondělí schválila zvýšení jeho schodku na rekordních 500 miliard korun, původně činil schodek 320 miliard. Zvýšený schodek počítá nově s dopady daňových změn platných od počátku roku (zrušení superhrubé mzdy).

„Bavili jsme se, kterým směrem by měly být namířeny kapitoly, které pomáhají řešit pandemii, bavili jsme se i o výhledu do tohoto roku. Řešili jsme otázku efektivity státu v procesu digitalizace, která nám pomohla a mohla nám v průběhu pandemie pomoci víc,“ shrnul jednání Bartoš.

Mluvčí Hradu poté dodal, že by chtěl prezident věřit, že při rozumném hospodaření bude deficit státního rozpočtu ve skutečnosti nižší.