Valentýn byl vzpruhou pro restaurace, během svátku nestíhaly rozvážet

Kuchaři a kurýři nestíhali na Valentýna vyřizovat a rozvážet objednávky. ČT to řekly oslovené restaurace. Lidé si přišli pro jídlo do výdejových okének nebo si ho nechali doručit, a to až desetkrát častěji než v běžný den. I rozvážkové služby hlásí k svátku nárůst zájmu až o třetinu. Z květin měli lidé už tradičně největší zájem o růže a tulipány. Za nákup dárků v květinářství utratili i přes tisíc korun.