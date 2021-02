Začala další zbraňová amnestie, lidé mohou zbraně bez povolení vracet do července

První odevzdaná zbraň na služebně v Jablonci nad Nisou je z druhé světové války. Přes 80 let starou německou pistoli přinesl majitel v poměrně dobrém stavu. „Ve druhé světové válce to byla ruční zbraň vojáků wehrmachtu. Podle výrobních čísel se dá vyhledat poměrně slušně historie zbraně, tahle konkrétně byla vyrobena v roce 1939,“ říká policejní odborník na zbraně Pavel Farský.

Raritu v podobě dvou podomácku vyrobených revolverů pak mají v Hradci Králové. Jejich majitel se popral na rybách, přišel o zbrojní průkaz a musel je vrátit. „Je to složenina z několika dílů, pán je zručný strojař, takže si to dal do kupy a zbraň je plně funkční,“ popisuje Přemysl Krátký, který slouží u policie v Hradci Králové.