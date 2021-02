Limit pro koalice i strany by měl letos být stejný, míní senátní ústavní komise. Poslanci volební zákon neprojednali

Zásadní spor má s ostatními stranami hnutí ANO. To prosazuje pouze jeden volební obvod místo současných 14. „Že by všude volili jednu kandidátku. Ty komentáře, že je tam nějaké krajské specifikum, s tím my nesouhlasíme, na to jsou krajské volby a toto je nejtransparentnější a nejspravedlivější systém,“ řekl premiér a předseda hnutí Andrej Babiš.

Po zásahu Ústavního soudu nyní strany, hnutí i jejich koalice potřebují získat pět procent hlasů, aby získaly poslanecká místa. Ústavní soud minulý týden zrušil ustanovení, podle něhož se pětiprocentní hranice měla pro koalice násobit podle počtu jejích členů. Většina stran se ale shoduje na tom, že by se limit pro koalice měl zvýšit na sedm, devět a jedenáct procent podle počtu jejích členů.

Hraba také upozornil, že limit pro koalice ke vstupu do sněmovny by se podle senátní ústavní komise neměl zvyšovat pro letošní sněmovní volby. Mohlo by totiž hrozit jejich zpochybnění. „Měnila by se pravidla hry během vyhlášených voleb, bylo by to nevhodné a nebezpečné,“ uvedl Hraba.

Ústavní soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících uskupení. Zrušil mimo jiné způsob přepočtu voličských hlasů na poslanecké mandáty. Pokud by ideálně nejpozději v květnu nebyl přijat náhradní model, situaci by podle Hraby musel vyřešit Nejvyšší správní soud a poslanecké mandáty na základě výkladu neúplného zákona rozdělit.