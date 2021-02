Policie má získat přehled o opakovaném porušování vládních nařízení proti covidu

Úpravy a vyšší postihy se týkají jen porušování krizových opatření nařízených vládou, tedy například zákazu provozování služeb nebo pohybu. Netýkají se naopak například nošení roušek. Správní orgán i policisté mají díky registru dostat možnost zohlednit, jestli je přestupek krizového opatření páchán opakovaně, a tomu přizpůsobit výši i druh sankce.

Například ve skiareálu u Ostravy zasahovali policisté během dvou týdnů hned desetkrát. Provozovatel ho totiž kvůli existenčním problémům spouštěl opakovaně, vládním opatřením navzdory.

„Naposledy jsme zasahovali v neděli dopoledne, vlek byl opět v provozu,“ uvedla mluvčí Policie Ostrava Eva Michalíková. Policejní prezident Jan Švejdar řekl, že policie má v republice několik případů, „kdy několikrát týdně posíláme daný přestupek do správního řízení“.

Podle návrhu novely, který v pondělí schválila vláda, by v takovém případě fyzickým osobám hrozila pokuta až do třiceti tisíc, právnickým až čtyři miliony. „Je tam možnost udělit zákaz činnosti, nicméně to je již krajní moment, poté co se ukáže, že byl člověk několikrát trestán, ale nařízení nerespektuje,“ podotkl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Hamáček doplnil, že novela krizového a přestupkového zákona má odstranit komplikace při vymáhání pravidel. „Nevytváří se žádný nový registr, jen se do něj dosud nezapisovaly přestupky proti krizovému zákonu,“ vysvětlil. Přestupky stejného člověka mohou řešit orgány na různých místech a nemají přehled, zda se jich nedopouští vícekrát za sebou.

Kromě evidence přestupků proti krizovým opatřením by měla novela zavést i povinnost informovat o výsledku správního řízení bez zbytečného odkladu ohlašovatele přestupku, tedy nejčastěji policii nebo obecní policii. Přestupek je podle návrhu spáchán opakovaně v případě, kdy od předchozího pravomocného rozhodnutí u stejného přestupku do spáchání dalšího neuplynulo 12 měsíců.