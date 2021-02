Obnova odložitelných zákroků během února je nepravděpodobná, uvedl Dušek

Lidé by podle Duška měli dbát na dodržování opatření a omezování kontaktů. V opačném případě by mohlo dojít k návratu růstu epidemie. S potřebou dodržování restrikcí souhlasí také náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý. O případném zpřísňování má vláda jednat v pondělí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nevyloučil, že by se mohla zabývat omezením pohybu mezi kraji.

„Objektivní realita je to, že má (britská varianta) větší nakažlivost,“ upozornil šéf zdravotnických statistiků Dušek. „Tato evoluční výhoda dělá z této formy viru něco, co má všechny karty v rukách, aby převážilo,“ dodal.

„My můžeme zamezit té nákaze několika základními postupy. Jednak to je dodržování těch stávajících postupů, pak to je akcelerace vakcinace, kde jsme bohužel závislí na nedostatku vakcíny, a pak to je ještě další omezení mobility,“ vyjmenoval Černý.

Rozhodování o zpřísňování ovlivňuje situace v nemocnicích

Důležitou roli při rozhodování přitom podle něj sehraje situace v nemocnicích. „Ta zátěž nemocnic je neustále velmi vysoká, jakkoliv jsou mezi kraji rozdíly. Neustále platí, že v podstatě nelze systémově obnovit běžnou odkladnou péči, a to je něco, co bohužel významně determinuje, jakým způsobem máme nastavit ty další postupy k zamezení nákazy,“ upozornil Černý. Dušek připustil, že je nepravděpodobné, že by se elektivní péče obnovila v únoru či na počátku března.

Prozatím je podle něj zdravotnický systém nápor covid pozitivních pacientů schopný zvládnout. Upozornil, že problém by mohl nastat, kdyby došlo k nečekanému nárůstu. Dušek za významný faktor v tomto kontextu považuje takzvanou relativní pozitivitu testů, tedy procento pozitivních na počet provedených testů.

„Ta relativní pozitivita, zejména u těch diagnostických a klinicky indikovaných testů, se zastavila. Zůstává na poměrně vysoké úrovni 28 procent, ale nehýbe se. Pokud by začala růst, tak je to naprosto jednoznačný signál toho, že dochází k zvyšování té virové nálože v populaci,“ řekl. S tím, že pokud by k takové situaci došlo, v rozmezí deseti až čtrnácti dnů by bylo nutné počítat se zásadním dopadem na hospitalizační péči. Aktuálně je kapacita lůžek podle Černého dostačující.

Platby za covidovou péči v nemocnicích jsou časově omezené

V Česku se ale množí spekulace, že nemocnice jsou přeplněné kvůli bonifikaci za covidové pacienty. Černý připustil, že v minulosti k takovým situacím skutečně docházet mohlo. Nyní ale podle něj je systém nastaven tak, aby ke zneužívání nedocházelo.

„Ta bonifikace je časově omezená, a to asi na 20 nebo 21 dnů. Čili za tuto hranici, pokud tam není nějaký speciální důvod, tak ta bonifikace již neplatí, na standardních odděleních ta bonifikace za covidového pacienta nastavena není,“ zdůraznil. Koordinátoři intenzivní péče prý navíc na toto téma obdrželi dotaz. Žádný z nich takové jednání nepotvrdil. „A to jsou lékaři, kteří jsou na místě a znají tu situaci nejlépe,“ podotkl.