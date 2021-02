Muzeum Praga zatím nevznikne, kraji chybějí peníze

„V současné době kraj nepočítá s investicí do muzea v Chomutově. Situace je kritická, kultura nemá dostatek peněz a nemůžeme si dovolit investovat do něčeho, co ani není naše,“ zdůvodnil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Záštitu nad sbírkou tak velkého rozměru měl podle kraje převzít stát. „Podle mého osobního názoru by do jednání mělo vstoupit ministerstvo kultury a nějakým způsobem záštítit sbírku, která má obrovskou hodnotu,“ podotkl Řehák. Podle resortu stát o koupi sbírky uvažuje. O vzniku muzea nicméně informace nemá.