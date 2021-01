Prodlužme nouzový stav a vraťme se k pandemickému zákonu, řekl šéf sněmovny Vondráček

přehrát video První část pořadu Otázky Václava Moravce (31. 1. 2021)

Nouzový stav trvá v České republice rekordně dlouho. Začal 5. října a aktuálně by měl skončit 14. února. O jeho prodloužení sněmovna rozhodovala hned pětkrát, toto číslo však nejspíš naroste. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček počítá s dalším hlasováním. „Neznamenalo by to stav jenom vládních opatření, která jsou negativní, ale také konec mnohé pomoci. Nemohla by být třeba v takovém rozsahu nasazená armáda,“ uvedl Vondráček. Prosadit prodloužení nouzového stavu byla vláda ve většině případů schopná jen s podporou komunistů. Ti se však cítí podvedení kvůli tomu, že kabinet navzdory dohodě s KSČM neotevřel lyžařská střediska. Proti tomu se však postavil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), podle kterého je nutné rozhodovat se na základě rad odborníků a ne „na základě ultimát či politických dohod v zákulisí“. Podpořil jej také Vondráček. „Když se epidemie nevyvíjí dobře, tak zkrátka nemůžeme některé věci udělat,“ řekl šéf sněmovny.

Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala vyloučil, že by právě jeho hnutí mohlo případně zaujmout místo komunistů a podpořit vládu v prodloužení nouzového stavu. „Vláda se snaží chránit všechny občany dlouhodobými opatřeními, ale tím likviduje podnikání, příjmy, práci lidem,“ uvedl Fiala, podle kterého by se měl kabinet naopak soustředit hlavně na ochranu ohrožených skupin. Vraťme se k pandemickému zákonu, řekl Vondráček Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že pro jednání s vládou o podpoře prodloužení nouzového stavu existuje řada překážek. Piráti podle něj byli v minulosti k jednání s kabinetem otevřeni, pokud by ukázali ochotu k řešení problémů. Poté se ale objevila řada překážek jako „kolaps systému pro rezervace, nezvládnutá propagační kampaň, vylévání vakcíny, předbíhání na vakcíny, večírky,“ vyjmenoval Michálek. Kabinet podle něj také neustále přijímá další opatření, aniž by se zajímal o to, jestli fungují ta stávající. „Jestli náhodou lidé nejsou tak zahlcení všemi opatřeními, že se výrazně snižuje jejich efektivita. Je to zásadní otázka, kterou se vláda nezabývá,“ uvedl Michálek. Podle Vondráčka se bude koalice snažit zejména věcně vysvětlovat, proč je prodloužení nouzového stavu nutné, i když to sněmovnu zatěžuje. Nutné je podle něj také vrátit se k myšlence pandemického zákona, k jeho prosazení je ovšem také nutná širší shoda ve sněmovně. „Můžeme například vznést do diskuze: ještě jednou prodlužme a pak bude pandemický zákon,“ řekl Vondráček. Problémy do vyjednávání může přivést ale možné odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Podle informací České televize by měl ministr do dvou týdnů resort opustit. Řízení resortu by pak měl převzít premiér a výkonným ministrem zdravotnictví by se stal Roman Prymula.

Po porušení opatření rezignoval Milan Hnilička na post poslance Českou politikou také hýbala kauza narozeninového večírku bývalého politika Petra Bendy v teplickém hotelu Prince de Ligne, na které se objevil mimo jiné také poslanec za ANO a šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička, který následně na poslanecký mandát rezignoval. „Omlouvám se a udělám maximum pro to, abych mohl dokončit svou misi, co se týká sportu. Uvidíme, jak se k tomu vyjádří sportovní prostředí, nicméně mrzí mě to. Udělala jsem chybu, jsem jenom člověk, nebyla to moje první chyba, určitě to nebude ani moje poslední chyba, nicméně považoval jsem za správné, abych vám to sdělil osobně a tímto rezignoval,“ řekl v Poslanecké sněmovně. Jeho odchod i z čela agentury nejprve požadoval i premiér Babiš, který jeho přečin označil za „nepřijatelné papalášství“, později však svůj názor změnil.

Nejde však o prvního člena vládní strany, který byl spatřen při nedodržování opatření. Na podzim došlo ke schůzce ve vyšehradské restauraci, které se zúčastnil i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Následně rezignoval jen z pozice prvního místopředsedy strany, v poslanecké sněmovně a v čele klubu však setrval. Radek Vondráček ale v postupu obou politiků nesoulad neshledává. „Každou kauzu posuzuji z hlediska obsahu i formy. Pan Faltýnek nebyl na žádné narozeninové oslavě, proběhlo tam pracovní jednání, ale v prostorách restaurace,“ řekl Vondráček v Otázkách Václava Moravce. Po setrvání v čele agentury přeobsadil Hnilička pozici dvou místopředsedů Hnilička navíc po propuknutí kauzy ve sportovní agentuře provedl personální změny na vysokých pozicích, vyměnil dva místopředsedy. „Nesouhlasím s tím, že by měl teď zůstat třeba měsíc v karanténě a nedělat nic. Je tam šéf, tak musí jednat. Asi to bylo dlouhodobě připravené, hned měl nástupce,“ řekl Vondráček, podle kterého je u nově vzniklého orgánu normální, že se v něm mění lidé. Podle Michálka jde ale o netransparentní postup, a to i s ohledem na dotační skandály spojené se sportovním odvětvím. Také kvůli zamezení korupce ve sportu měla organizace vzniknout.

„Pan Babiš nám sliboval, že na klíčové posty budou dělat výběrová řízení. Teď dva dny po tom, co má pan Hnilička skandál (…), se dostanou dva lidé bez výběrového řízení na klíčové posty místopředsedů. Z nichž jedna paní pracovala v Agrofertu,“ upozornil Michálek na Soňu Bergmannovou, dříve Křístkovou, která v minulosti působila i v Ředitelství silnic a dálnic. Je s ní spojené i prověřování zakázky na monitorování křečků, za které šest lidí během tří měsíců dostalo téměř dva a půl milionu korun. Personální změny se ostatně nelíbí ani koaličním sociálním demokratům, podle kterých tento krok destabilizuje situaci v agentuře. Podle Michálka je problematické i to, že Hniličku jako jejího šéfa nemohou poslanci na půdě parlamentu interpelovat, na rozdíl od ministra školství, pod kterého problematika před zřízením agentury spadala.

Jako problém to označil i Fiala. „Když bude pod ministerstvem školství nebo pod jakýmkoliv jiným politickým orgánem, který vede volený politik, tak (…) nese politickou odpovědnost před všemi občany za to, co se v agentuře děje,“ uvedl Fiala. Nyní podle něj však Hnilička politickou odpovědnost postrádá. Národní sportovní agentura spadá pod vládu, a proto je podle Fialy jedinou možností interpelovat premiéra, aby kroky v organizaci objasnil. S Michálkem i Vondráčkem se shodl na tom, že by bylo vhodné personální změny v prvé řadě objasnit. Rekonstrukce státu: Vláda netlačí na prosazování protikorupčních zákonů Národní sportovní agentura vznikla také proto, aby zamezila netransparentnímu financování sportu. Podle Rekonstrukce státu ale vláda zapomíná i na protikorupční zákony, které leží ve sněmovně – reformu exekučního řádu, novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, zákon o lobbování, reformu antimonopolního úřadu, novelu zákona o svobodném přístupu k informacím a novelu zákona o státním zastupitelství. „Posbíral jsem podpisy na mimořádnou schůzi, abychom protikorupční zákony protlačili o kousek dál,“ reagoval Vondráček. Podle Fialy ale může zdržení působit také snaha poslaneckých klubů předložit k zákonům jejich pozměňovací návrhy. Problematický je podle něj například právě zákon o lobbování, který podle Fialy „skoro neumožňuje poslancům se setkávat s lidmi, protože všechno je lobbing,“ řekl Fiala, který je i členem organizačního výboru sněmovny. Česká republika přitom opět klesla v mezinárodním srovnání vnímání korupce Transparency International. Vondráček uvedl, že to bylo ale právě ANO, které parlamentem protlačilo například nominační zákon, registr smluv nebo majetková přiznání politiků.