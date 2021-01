Zdravotní stav dětí se zhoršuje. Důležité je sportovat společně a pro radost, radí olympijské vítězky

Obě sportovkyně iniciovaly kampaň Českého olympijského výboru za pohyb dětí. Až na pár výjimek ale děti do školy nechodí, a pokud ano, tělocvik je tam zakázaný. Už téměř rok jsou proto většinou bez organizovaného sportu.

„Děti sedí celé dopoledne u distanční výuky, a potom se těžce z židlí zvedají. Mají ještě další školní povinnosti, není to pro ně snadné. A stejně tak to není snadné pro rodiče,“ uvedla olympijská střelkyně Kateřina Emmons. Právě rodiče se sportovkyně snaží povzbudit, i když si i jejich složitou situaci, kdy musí kombinovat vlastní práci a pomoc při distanční výuce, uvědomují.

Zadýchat se

Sdílejí proto hlavně jednoduché nápady, jak sportovat společně s dětmi. „Malinko si zvednout tepovou frekvenci a zadýchat se. Společně s těmi dětmi a mít to pro radost,“ popsala Emmons. Sama má čtyři děti a najít společnou aktivitu, které se mohou věnovat všichni bez ohledu na věk, je o to náročnější.

„Chodíme na delší procházky, abychom to měli třeba na hodinku, hodinku a půl. Do procházky se snažíme zakomponovat třeba přeskoky nebo úseky, kdy se proběhneme rychleji. Každý to dělá ve svém vlastním tempu a myslím, že se u toho bavíme úplně všichni,“ svěřila se.