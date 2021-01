Tajné služby už mají být tři roky pod kontrolou, komise ale stále neexistuje

Sobotkovou vládou navrhovaný orgán měl mít přístup i k informacím z živých operací. Každé podezření na trestný čin by musel oznámit nejvyššímu státnímu zástupci. V době, kdy s oběťmi libanonského únosu probíhal soud, už měla kontrolní komise měsíc fungovat. Neexistuje ale ani po třech letech.

Celá věc měla soudní dohru. Soud taková tvrzení označil za spekulaci a výslechy zpravodajců odmítl. Detaily se nedozvěděli ani poslanci, kteří mají k informacím tajných služeb pouze omezený přístup. „Jeden den se řekne něco ve sněmovně a druhý den je to všechno v novinách,“ komentoval tehdy situaci předseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD).

Nejsou lidi

„Tam jsou taková kritéria, že my ty lidi nenacházíme. Našli jsme jenom dva. Takže by bylo asi potřeba změnit kritéria pro výběr, protože ti lidé neexistují,“ tvrdí premiér Andrej Babiš (ANO).

Kandidát musí mít nejvyšší prověrku, tři roky působit mimo bezpečnostní sbory a mít právnické vzdělání. Tuto podmínku nyní chtějí poslanci vypustit. Vláda by už také nemusela sněmovně navrhnout dvojnásobek kandidátů, než je míst v komisi.

„Příslušné výbory to projednaly. Můj výbor pro obranu už to projednával na podzim. Od té doby to ve sněmovně leží, záleží na prioritách vlády,“ komentuje věc předsedkyně poslaneckého výboru Jana Černochová z ODS.

V pátek návrh prošel druhým čtením a uspěl i požadavek na kratší lhůtu před finálním hlasováním. To by mělo zákonodárce čekat během února.