Rizikové skóre se drží na 68 bodech. Vláda projedná změny protiepidemického systému

Zjednodušené reprodukční číslo, které udává, kolik lidí průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný, se mírně zvyšuje už desátý den v řadě. Postupně od 16. ledna vystoupalo z 0,68 až na 0,94. Když je číslo pod hodnotou jedna, epidemie zpomaluje.

Bodově se nyní na hodnotě indexu podílí šesti body. Pokud je reprodukční číslo v rozmezí 0,8 až 0,9, je to za tři body, pokud stoupne nad hodnotu jedna a je do 1,1, přičítá se do skóre devět bodů.

Z dalších kritérií, ze kterých se index vypočítává, je 16 bodů za průměr nakažených na 100 tisíc obyvatel za dva týdny a za čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory rovněž 16 bodů. Podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici, je v současné době ohodnocen 30 body. Všechny tyto ukazatele klesají.

Vláda zatím přechod do čtvrtého stupně nechystá. V systému PES chce ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) zohlednit stav v přetížených nemocnicích. Zmírnění opatření podmiňuje tím, že hospitalizovaných pacientů s covidem nebude více než tři tisíce. V posledních dnech jich je v nemocnicích kolem šesti tisíc.

Protiepidemický systém by se měl změnit

Změny v protiepidemickém systému PES ve středu večer projedná vláda. V pátém stupni pozměněného systému opatření by mohla být například povolena výuka pro malotřídky, žáky 9. tříd a studenty maturitních ročníků nebo sportování ve dvou i ve vnitřních prostorách. Počítá se také se zavedením možnosti v nejpřísnějším stupni půjčovat knihy z výdejních okének veřejných knihoven.

Ministři se na mimořádném zasedání vrátí také k pravidlům pro skiareály, o jejichž otevření usiluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). V pondělí mu vláda návrh vrátila jako málo přísný.