Řidič, který zavinil smrtelnou nehodu s generálem Jakubů, se odvolal

„Odvolání v této věci podal obžalovaný,“ uvedl pro ČT Kulhánek. To potvrdil i Chaurův advokát David Krofta. „Je to pravda, odvolání bylo podáno proti výroku o trestu a náhradě škody. Co se týká výroku o trestu, klient má za to, že trestní soud nedostatečně zhodnotil jeho osobní poměry. Zejména okolnost, že má ve výlučné péči malého syna předškolního věku. S ohledem na tuto skutečnost by měl soud uložit jiný než nepodmíněný trest,“ uvedl advokát. Vinu na nehodě Chaura podle Krofty nezpochybňuje.

Odvolání proti výroku o náhradě škody byl podle Krofty požadavek pojišťovny, která trvala na podání odvolání proti další přiznané nemajetkové újmě. Jinak by se pojišťovna vyhnula plnění, na které Chaura podle Krofty nemá peníze. „Částku musejí poškození dostat od pojišťovny,“ uvedl advokát.

Trutnovský soud Chaurovi kromě tříletého trestu vězení uložil zákaz řízení motorových vozidel na nejdelší možnou dobu deseti let. Pozůstalým a dalším poškozeným má Chaura zaplatit asi 1,3 milionu korun, rozhodl soud. Se zbytkem nároku ve výši asi jeden milion korun soud žadatele odkázal do občanskoprávního řízení. Chaurovo odvolání nyní projedná Krajský soud v Hradci Králové.

Vinu Chaura přiznal

Chaura 21. září 2019 podle obžaloby mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem řídil sportovní vůz Ford Mustang a v pravotočivé zatáčce se v protisměru srazil s protijedoucím autem. V něm jako řidič zahynul Jakubů, jeho manželka byla těžce zraněna. Chaura vezl dvanáctileté dítě, oba skončili s lehkými zraněními v nemocnici. Podle státní zástupkyně Dagmar Čevelové jel Chaura s mustangem před nehodou rychlostí až 158 kilometrů za hodinu.

Při zahájení soudního líčení loni v září Chaura přiznal za nehodu vinu. Byl obžalován a odsouzen pro trestné činy usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozilo mu až osm let vězení. V září u soudu Chaura k náhradě škody uvedl, že udělá, co bude v jeho silách. Dodal, že se v lednu 2020 vzdal řízení a rodině poškozených poslal půl milionu korun z prodeje svého auta.

Bratr zemřelého Luboš Jakubů u soudu jako svědek uvedl, že celou rodinu událost těžce zasáhla. „Nemůžeme se z toho vzpamatovat, stále tím trpíme,“ řekl s tím, že manželka Jakubů zatím podstoupila několik operací. Chaura se podle něj dopustil neomluvitelného činu.