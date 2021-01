Vláda chce znovu prodloužit nouzový stav, ve sněmovně jí ale chybí hlasy

Členové vlády ale už avizovali, že nouzový stav chtějí prodloužit. Kabinet má rozhodnout v pondělí. „Mně by přišlo logické i vzhledem k těm číslům, aby to bylo o 30 dní. Ale suverénem je Poslanecká sněmovna, očekávám, že debata nebude jednoduchá,“ uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Dolní komora má žádost řešit ve čtvrtek. I když v týdnu bude plánované zasedání, na nouzový stav se počítá se schůzí mimořádnou, bude stále v polovičním počtu poslanců. „Toho 21. (ledna) to mimo jiné znamená, že by se nekonaly interpelace. Myslím, že nouzový stav je prioritní pro koalici i opozici, že se nějak domluvíme,“ uvedl předseda horní komory Radek Vondráček (ANO).

Opozice s podporou váhá, nebo ji odmítá

Třeba SPD prodloužení nouzového stavu odmítá. Starostové a nezávislí by naopak byli pro, řešit ale ještě chtějí, na jak dlouho. Ani jejich hlasy by ale vládě nestačily. „Budeme to probírat na klubu, budeme to koordinovat se STAN. Vláda nouzový stav vyhlašuje velice široce, přitom by šel přesně vymezit,“ řekla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Občanští demokraté by zase chtěli, aby vláda postupovala efektivněji. „Neočkuje se, jak by se mělo. Na řadu našich podnětů nereagovala, tak těžko předpokládat, že bychom za těchto okolností podpořili prodloužení nouzového stavu,“ uvedl místopředseda strany Martin Kupka.

I další strany se k prodloužení nouzového stavu stavějí zatím odmítavě. Vlády se ale ještě chtějí ptát třeba na podrobnosti ohledně očkování nebo na vyšší kompenzace podnikatelům.