Provoz nejvíce zeslábl na jaře, mrtvých na silnicích ale začalo ubývat spíš až s létem, prozrazují statistiky

Příliš rychle po prázdných silnicích

Policie – a nejenom ona – si během jarní celostátní karantény stěžovala na to, že někteří řidiči, kteří na poměrně volné silnice vyjeli, jeli o to nebezpečnějším způsobem. Ostatně se změnila nejčastější příčina tragických nehod. Jestliže v roce 2019 šlo nejčastěji o přejetí do protisměru, v roce následujícím stanovili policisté v 77 případech jako příčinu smrtelné nehody „nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky“. To zjednodušeně řečeno značí situace, kdy jelo auto tak rychle, že se nemohlo udržet na daném typu komunikace, příkladem může být příliš rychlé projíždění zatáček.

Statistiky nehod a jejich srovnání s dostupnými údaji o intenzitách provozu naznačují, že se koronavirové restrikce na poklesu počtu obětí částečně podílely, ale spíše na podzim. Nelze přitom přehlédnout, že ani v roce, kdy byla společnost v některých ohledech zhruba čtyři měsíce, v jiných i šest měsíců, částečně paralyzována, se nepodařilo naplnit vládní strategii bezpečnosti silničního provozu.