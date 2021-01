Epidemie je stresující situace, nemůžeme podle ní hodnotit kvalitu našich partnerských vztahů, říká terapeut

Tolerance podle Vojtka vytváří korupční prostředí. Za to, že tolerujeme prohřešky druhého, totiž očekáváme to samé od něj. Namísto tolerance je proto důležitý respekt, se kterým dokážeme o komplikacích hovořit.

Při párové terapii záleží podle něj hlavně na vnitřní motivaci obou partnerů. „Pro mě je jedna z těch prvotních věcí, která je velmi důležitá, jak moc ti lidé opravdu chtějí pracovat na svém vztahu,“ říká. Bez snahy obou partnerů je prý terapeut takřka bezmocný.

Monogamie je podle Vojtka vědomou volbou. „Já se vědomě rozhoduju. Proto se říká, že vztahy jsou práce, protože já se vlastně rozhoduju každý den znovu a znovu,“ říká.

Pandemie může být zkouškou

Pandemie s sebou přinesla pro řadu partnerství těžkou zkoušku, Vojtko ale upozorňuje, že jde o velmi nestandardní situaci a neměli bychom podle ní hodnotit kvalitu našich vztahů.

Neměli bychom svádět na vztah něco, co vzniklo kvůli pandemii a kvůli stresu, který s ní souvisí. „Zkuste v této situaci nedělat žádná zásadní rozhodnutí, které se týkají vztahu,“ radí Vojtko. „Zkuste to prověřit, až ta karanténa skončí, jestli se to bude opakovat a prohlubovat,“ uzavírá.