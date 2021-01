Žádná úleva ani příští týden. Blatný chce prodloužit tuhou uzávěru

V úterý přibylo v Česku 17 278 nakažených novým koronavirem, dosud nejvíc od začátku epidemie. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška lze očekávat až 19 tisíc nakažených denně. Změnu k lepšímu čeká Dušek nejdříve po 10. lednu, kdy se podle něho projeví opatření přijatá po Vánocích. Rizikové skóre hodnotící epidemii odpovídá pátému stupni vyššímu než 76 bodů už od 30. prosince.

Přísnější opatření vycházející z nejvyššího stupně rizika proto zůstanou podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zachována i příští týden. „Není to něco, co by bylo úplně neočekávané. Je to dáno zejména tím, jakým způsobem se všichni chováme a reagujeme na vzniklou situaci,“ komentoval šíření nákazy. Navrhovat nechce ani otevření skiareálů, o kterém mluvil jeho vládní kolega Karel Havlíček (za ANO).

Jediná úleva, která je ve hře, je dílčí povolení nemocničních návštěv. Ty jsou sice ve čtvrtém a pátém stupni zakázány, podle Blatného by se za určitých podmínek mohly povolit, nutný bude respirátor FFP2. Dále budou povoleny s negativním testem a respirátorem návštěvy i v zařízeních sociální péče, podobně by mělo být nově možné navštěvovat i pacienty v následné péči nebo například na psychiatrii.

Zvažovat se podle dřívějšího Havlíčkova vyjádření má i možnost, že by se nyní uzavřené restaurace, divadla nebo kina mohly otevřít pro lidi s negativním testem na koronavirus. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) to ale nelze očekávat, dokud se Česko neposune z nejrizikovějšího stupně škály.

Jednání o školství

Kromě vlády ve čtvrtek zasednou i zástupci ministerstev zdravotnictví a školství. Mají jednat o situaci žáků posledních ročníků základních a středních škol, které na jaře čekají přijímací, maturitní či závěrečné zkoušky, ale kvůli opatřením proti koronaviru nemohou mít nyní běžnou prezenční výuku.

Opoziční expertní tým ve středu po jednání s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) uvedl, že by i v současném nejvyšším stupni rizika nákazy mohly ve školách fungovat konzultace pro malé skupiny žáků posledních ročníků. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) ale vláda žádné výjimky nechystá.