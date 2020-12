Politici vítají Zemanovu výzvu k očkování. Opozici vadí jeho nekritický postoj k vládě

Stejní lidé podle něj zvládají i další vlny. „Patří jim za to obrovské poděkování, náš vděk, naše úcta a obdiv,“ dodal premiér. Největší poděkování patří zdravotníkům a dobrovolníkům, doplnil.

Zeman připsal zásluhu na zvládnutí první vlny covidu-19 tehdejšímu náměstkovi a později i ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi. „První vlnu jsme zvládli díky všem zdravotníkům, záchranářům, hygienikům, hasičům, policistům, vojákům a všem zodpovědným občanům, kteří za první vlny šili roušky. Nebylo to díky jedné osobě,“ uvedl Babiš.

„Jsem moc rád, že pan prezident vyzval všechny české občany k očkování. Stejně jako on jsem přesvědčen, že očkováni je svítání, které je na obzoru. Naděje na návrat do normálního života,“ poznamenal Babiš. Připomněl, že v neděli se v Česku začne s očkováním zdravotníků a seniorů. Vážím si také toho, že Zeman pochválil práci vlády, doplnil Babiš.

Za zajímavý podnět považuje návrh na legislativní ukotvení podpory dobrovolnictví. SPD by takový předpis podpořila, dodal Okamura. „A měl jsem lidskou radost, že pan prezident už nemá ortézu a že vypadá zdravotně dobře,“ konstatoval. Zeman na veřejnosti v sobotu odložil ortézu po zlomenině ruky poprvé od srpnové operace.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová byla ráda za výzvu k očkování a nošení roušek. „Ve zbytku se měl řídit slovy svého tiskového mluvčího, že už prezident všechno podstatné řekl. Házení viny na opozici nepřekvapuje,“ uvedla. Zeman podle ní není nadstranický, ale vládní prezident. „Vinu za to, že jsme se stali ve zvládání epidemie nejhorší zemí, však nese pouze vláda, která nejednala zodpovědně, ale na základě internetových anket,“ uvedla.

Předseda STAN Vít Rakušan podotkl, že by uvítal v této době projev morální autority. „Která povzbudí, vleje naději a bude spojovat. Kázat, jak by se kdo měl chovat, s čím kandidovat a co dělat, může skutečná morální autorita, prezident s obecně uznávaným kreditem. Takovým byl pro mě Václav Havel,“ uvedl.